Allianz Aktie
|351,00EUR
|-1,40EUR
|-0,40%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen des Versicherungskonzerns habe er seine Prognose für das operative Ergebnis 2025 marginal erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
351,20 €
|
Abst. Kursziel*:
2,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
351,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
21.10.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
21.10.25
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
21.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
21.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
21.10.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.25
|Allianz-Tochter sagt weltweiten Anstieg von Insolvenzen voraus (Spiegel Online)
|
21.10.25
|Allianz-Tochter: Firmeninsolvenzen steigen 2026 weltweit (dpa-AFX)
|
20.10.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Allianz auf 330 Euro - 'Underweight' (dpa-AFX)