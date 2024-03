Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX in Rot

Am Montag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,44 Prozent schwächer bei 13 796,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 114,171 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,150 Prozent auf 13 877,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 857,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 789,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 919,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Wert von 13 707,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, lag der SDAX bei 13 071,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 13 579,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 0,181 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit NORMA Group SE (+ 6,61 Prozent auf 15,33 EUR), SCHOTT Pharma (+ 5,08 Prozent auf 41,40 EUR), ATOSS Software (+ 2,23 Prozent auf 252,50 EUR), Ceconomy St (+ 2,08 Prozent auf 2,06 EUR) und Klöckner (+ 1,69 Prozent auf 6,62 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-4,94 Prozent auf 38,50 EUR), Hypoport SE (-3,68 Prozent auf 185,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,21 Prozent auf 18,69 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,16 Prozent auf 6,20 EUR) und pbb (-2,14 Prozent auf 3,74 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 344 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 13,000 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 4,69 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

