Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

Am Freitag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,52 Prozent leichter bei 13 858,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 97,065 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 13 918,19 Punkte an der Kurstafel, nach 13 930,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 858,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 918,19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,41 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 20.08.2024, den Wert von 13 796,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wurde der SDAX auf 14 599,56 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, stand der SDAX bei 13 178,83 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,268 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 5,18 EUR), ATOSS Software (+ 1,87 Prozent auf 130,60 EUR), SFC Energy (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,19 Prozent auf 44,36 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1,14 Prozent auf 31,86 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Deutsche Wohnen SE (-4,81 Prozent auf 25,75 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,95 Prozent auf 55,40 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,94 Prozent auf 16,16 EUR), DEUTZ (-1,91 Prozent auf 4,61 EUR) und Schaeffler (-1,71 Prozent auf 4,26 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 95 047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,971 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAKKT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

