Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent leichter bei 3 386,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 516,662 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 3 390,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 391,18 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 399,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 385,26 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,147 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 3 360,88 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.12.2023, den Stand von 3 337,61 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 3 221,35 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,85 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 1,75 Prozent auf 75,70 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 173,96 EUR), Siltronic (+ 0,54 Prozent auf 83,05 EUR), EVOTEC SE (+ 0,33 Prozent auf 13,58 EUR) und PNE (+ 0,29 Prozent auf 13,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-4,86 Prozent auf 36,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,60 Prozent auf 35,65 EUR), SMA Solar (-1,56 Prozent auf 53,75 EUR), United Internet (-1,20 Prozent auf 21,44 EUR) und ATOSS Software (-0,75 Prozent auf 263,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 156 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,019 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2024 hat die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

