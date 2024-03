Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels leichter

Der Dow Jones verlor schlussendlich an Wert.

Zum Handelsende gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,77 Prozent auf 39 475,90 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,339 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,303 Prozent auf 39 661,03 Punkte an der Kurstafel, nach 39 781,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 39 824,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 39 469,53 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wies der Dow Jones 39 069,11 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 37 385,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wurde der Dow Jones mit 32 030,11 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,67 Prozent aufwärts. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,88 Prozent auf 176,92 EUR), Apple (+ 0,53 Prozent auf 172,28 USD), Merck (+ 0,19 Prozent auf 123,85 USD), 3M (+ 0,15 Prozent auf 99,32 EUR) und Coca-Cola (+ 0,03 Prozent auf 60,49 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Nike (-6,90 Prozent auf 93,86 USD), Visa (-2,45 Prozent auf 283,26 USD), Caterpillar (-1,77 Prozent auf 358,11 USD), Goldman Sachs (-1,67 Prozent auf 406,82 USD) und American Express (-1,38 Prozent auf 225,96 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 23 723 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

