Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola-Papier an diesem Tag 62,55 USD wert. Bei einem Coca-Cola-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159,872 Coca-Cola-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 346,12 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 15.12.2025 auf 70,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,46 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 304,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at