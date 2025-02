Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,20 Prozent tiefer bei 19 391,96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,10 Prozent leichter bei 19 215,37 Punkten in den Handel, nach 19 627,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 19 502,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 141,15 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 621,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18 239,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 628,95 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 0,577 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 831,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Elron Electronic Industries (+ 25,19 Prozent auf 1,25 USD), IDEXX Laboratories (+ 11,13 Prozent auf 469,04 USD), 3D Systems (+ 3,89 Prozent auf 3,74 USD), MicroStrategy (+ 3,67 Prozent auf 347,09 USD) und Astronics (+ 3,39 Prozent auf 18,30 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Microvision (-12,58 Prozent auf 1,39 USD), Lifetime Brands (-10,80 Prozent auf 5,78 USD), Dorel Industries (-10,30 Prozent auf 3,09 USD), JetBlue Airways (-8,21 Prozent auf 6,04 USD) und Donegal Group B (-6,85 Prozent auf 13,32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 76 970 496 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,474 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 10,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

