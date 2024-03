Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Der NASDAQ Composite wagte sich am vierten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 16 379,46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,136 Prozent auf 16 377,23 Punkte an der Kurstafel, nach 16 399,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 347,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 420,92 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,270 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 15 947,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15 095,14 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 11 716,08 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,93 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Escalon Medical (+ 18,10 Prozent auf 0,25 USD), inTest (+ 16,53 Prozent auf 13,25 USD), Taylor Devices (+ 13,68 Prozent auf 49,77 USD), Cumulus Media A (+ 11,15 Prozent auf 3,59 USD) und Ebix (+ 7,41 Prozent auf 1,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Old Dominion Freight Line (-48,75 Prozent auf 219,31 USD), MicroStrategy (-11,18 Prozent auf 1 704,56 USD), Big 5 Sporting Goods (-11,11 Prozent auf 3,52 USD), QC (-10,58 Prozent auf 0,47 USD) und AXT (-6,13 Prozent auf 4,59 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die Roivant Sciences-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 137 415 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,900 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at