Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt mittags ab

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,96 Prozent leichter bei 14 624,64 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,843 Prozent leichter bei 14 641,47 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 765,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 694,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 609,06 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 14 305,03 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 03.10.2023, den Wert von 13 059,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 10 386,98 Punkten gehandelt.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Donegal Group B (+ 5,73 Prozent auf 14,03 USD), Corcept Therapeutics (+ 3,52 Prozent auf 25,01 USD), Innodata (+ 3,08) Prozent auf 8,03 USD), Daktronics (+ 2,81 Prozent auf 8,78 USD) und Mind CTI (+ 2,54 Prozent auf 2,02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cutera (-11,64 Prozent auf 2,96 USD), Harmonic (-11,08 Prozent auf 11,72 USD), Lifetime Brands (-10,19 Prozent auf 6,57 USD), Century Aluminum (-7,55 Prozent auf 11,02 USD) und MicroStrategy (-6,99 Prozent auf 637,27 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 743 312 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist mit 4,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

