Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,18 Prozent auf 17 892,11 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,366 Prozent leichter bei 17 859,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 925,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 18 011,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 826,42 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,983 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 136,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wies der NASDAQ Composite 18 188,30 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13 059,47 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 21,17 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cumulus Media A (+ 12,16 Prozent auf 1,43 USD), FreightCar America (+ 6,84 Prozent auf 11,71 USD), MarketAxess (+ 6,47 Prozent auf 271,41 USD), Sify (+ 4,94 Prozent auf 0,39 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 3,79 Prozent auf 43,53 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Dixie Group (-22,04 Prozent auf 0,53 USD), AngioDynamics (-17,32 Prozent auf 6,33 USD), Cutera (-6,67 Prozent auf 0,70 USD), Ballard Power (-6,46 Prozent auf 1,67 USD) und Landec (-5,03 Prozent auf 4,72 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 881 338 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,116 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

