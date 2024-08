Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag fällt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,54 Prozent auf 40 215,18 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,951 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,181 Prozent auf 40 768,88 Punkte an der Kurstafel, nach 40 842,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 40 163,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 41 096,66 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 169,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.05.2024, lag der Dow Jones bei 37 903,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 35 630,68 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,63 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 2,76 Prozent auf 165,20 USD), Coca-Cola (+ 1,42 Prozent auf 67,69 USD), Verizon (+ 1,41 Prozent auf 41,09 USD), Walmart (+ 1,11 Prozent auf 69,40 USD) und Johnson Johnson (+ 1,10 Prozent auf 159,59 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-6,22 Prozent auf 178,74 USD), Intel (-5,27 Prozent auf 29,12 USD), Caterpillar (-4,62 Prozent auf 330,21 USD), Chevron (-4,61 Prozent auf 153,08 USD) und Salesforce (-2,99 Prozent auf 251,07 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8 016 741 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at