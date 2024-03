Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagmittag

Um 12:10 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,15 Prozent auf 8 167,84 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,555 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,373 Prozent auf 8 149,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 179,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 179,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 146,93 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,100 Prozent nach. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 7 911,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 568,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 131,12 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,46 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 229,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im CAC 40 befinden sich aktuell BNP Paribas (+ 1,68 Prozent auf 63,54 EUR), Sanofi (+ 1,65 Prozent auf 88,77 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,81 Prozent auf 170,28 EUR), ArcelorMittal (+ 0,44 Prozent auf 25,07 EUR) und Stellantis (-0,07 Prozent auf 27,00 EUR). Unter den schwächsten CAC 40-Aktien befinden sich hingegen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,07 Prozent auf 834,00 EUR), Kering (-1,68 Prozent auf 364,35 EUR), STMicroelectronics (-1,63 Prozent auf 39,91 EUR), Alstom (-0,73 Prozent auf 13,12 EUR) und TotalEnergies (-0,47 Prozent auf 63,04 EUR).

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 12 030 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 422,140 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,49 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at