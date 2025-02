Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagmittag

Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,27 Prozent leichter bei 8 080,55 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,501 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,685 Prozent auf 8 047,04 Punkte an der Kurstafel, nach 8 102,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 085,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 031,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,716 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, den Wert von 7 897,37 Punkten. Der CAC 40 wies am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, einen Stand von 7 179,25 Punkten auf. Der CAC 40 wies am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, einen Stand von 7 954,39 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,29 Prozent. Bei 8 225,13 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 270,57 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 85 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 345,977 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die Worldline SA-Aktie hat mit 3,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at