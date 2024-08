Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge

Der CAC 40 verlor am Montagabend an Boden.

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel schlussendlich um 1,42 Prozent schwächer bei 7 148,99 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,230 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 2,10 Prozent auf 7 099,59 Punkte an der Kurstafel, nach 7 251,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 158,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 029,91 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 05.07.2024, mit 7 675,62 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 957,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 315,07 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,07 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Bei 7 029,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 363 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 314,963 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Stellantis-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at