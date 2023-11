Schwacher Wochentag in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der ATX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,57 Prozent auf 3 143,18 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 110,196 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,041 Prozent auf 3 159,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 161,22 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 137,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 159,91 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 119,98 Punkten gehandelt. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 08.08.2023, mit 3 167,52 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wurde der ATX mit 3 158,71 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Minus von 0,523 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 560,30 Punkte. 3 006,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 1,10 Prozent auf 27,54 EUR), Andritz (+ 0,13 Prozent auf 46,68 EUR), Verbund (+ 0,06 Prozent auf 83,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 47,15 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 32,65 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-1,83 Prozent auf 23,66 EUR), UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 7,60 EUR), BAWAG (-1,54 Prozent auf 43,40 EUR), Österreichische Post (-0,98 Prozent auf 30,25 EUR) und Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 14,95 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 28 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,687 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,33 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at