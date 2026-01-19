Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

19.01.2026 07:00:17

Scottish Power named worst energy supplier for customer service

Consumer group gives many of the biggest suppliers low ratings in its annual survey of energy provider performanceScottish Power has been ranked Britain’s worst energy supplier for customer service in a survey from a leading consumer body that placed many of the UK’s biggest suppliers at the bottom of the league table.British Gas and EDF Energy were just above Scottish Power at the foot of the annual Which? rankings. These are based on a satisfaction survey of almost 12,000 energy customers and a Which? assessment of each supplier’s customer service. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Nachrichten zu Iberdrola SA

Analysen zu Iberdrola SA

mehr Analysen
09:41 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
08.01.26 Iberdrola Buy UBS AG
12.12.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 18,55 0,00% Iberdrola SA

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

