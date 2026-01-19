Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|
19.01.2026 07:00:17
Scottish Power named worst energy supplier for customer service
Consumer group gives many of the biggest suppliers low ratings in its annual survey of energy provider performanceScottish Power has been ranked Britain’s worst energy supplier for customer service in a survey from a leading consumer body that placed many of the UK’s biggest suppliers at the bottom of the league table.British Gas and EDF Energy were just above Scottish Power at the foot of the annual Which? rankings. These are based on a satisfaction survey of almost 12,000 energy customers and a Which? assessment of each supplier’s customer service. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|09:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|09:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|18,55
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.