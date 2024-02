SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch steht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,08 Prozent im Minus bei 13 786,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 113,401 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,050 Prozent auf 13 790,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 797,35 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 798,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 780,59 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,195 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 960,36 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Wert von 12 277,17 Punkten. Der SDAX lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, bei 13 063,63 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,251 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 4,49 Prozent auf 256,00 EUR), Klöckner (+ 1,14 Prozent auf 6,67 EUR), STO SE (+ 0,95 Prozent auf 148,80 EUR), Nagarro SE (+ 0,94 Prozent auf 90,95 EUR) und Befesa (+ 0,94 Prozent auf 32,24 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ADTRAN (-10,69 Prozent auf 6,43 USD), SFC Energy (-2,15 Prozent auf 17,32 EUR), AUTO1 (-1,98 Prozent auf 3,81 EUR), 1&1 (-1,72 Prozent auf 18,32 EUR) und PVA TePla (-1,69 Prozent auf 20,96 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 49 039 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 11,290 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die TRATON-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

