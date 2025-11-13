PVA TePla Aktie
|21,20EUR
|0,08EUR
|0,38%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsstärke des breit aufgestellten Technologieunternehmens werde ungerechtfertigterweise nicht honoriert, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen. Die Wettenberger seien auf bestem Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen, und dabei sei die Aktienbewertung niedrig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,68 €
|
Abst. Kursziel*:
79,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83,96%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|EQS-News: PVA TePla: Order intake up significantly in the third quarter, revenue and earnings impacted by project delays (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-News: PVA TePla: Auftragseingang im dritten Quartal deutlich gestiegen, Umsatz- und Ergebnisentwicklung durch Projektverschiebungen beeinflusst (EQS Group)
|
11.11.25
|Ausblick: PVA TePla legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: PVA TePla zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 39 Euro (dpa-AFX)