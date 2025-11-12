PVA TePla Aktie
|21,12EUR
|-1,74EUR
|-7,61%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt. Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Hold
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25,30 €
|
Abst. Kursziel*:
2,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,11%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
|
17:59
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla: Order intake up significantly in the third quarter, revenue and earnings impacted by project delays (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla: Auftragseingang im dritten Quartal deutlich gestiegen, Umsatz- und Ergebnisentwicklung durch Projektverschiebungen beeinflusst (EQS Group)
|
11.11.25
|Ausblick: PVA TePla legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: PVA TePla zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 39 Euro (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|21,12
|-7,61%
