FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Auftragsdynamik des dritten Quartals setze sich im Schlussquartal fort, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag
