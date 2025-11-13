PVA TePla Aktie

21,40EUR 0,28EUR 1,33%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 11:55:38

PVA TePla Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Auftragsdynamik des dritten Quartals setze sich im Schlussquartal fort, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,48 € 		Abst. Kursziel*:
48,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,53%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten