NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die im Oktober veröffentlichten Eckdaten des Zulieferers für die Halbleiterbranche, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Solide sei die Auftragslage, die Bestellungen hätten sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt. Die Unsicherheiten im internationalen Handel hätten die Gewinn- und Verlustrechnung belastet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
07:59
PVA TePla Buy
Jefferies & Company Inc.
27.10.25
PVA TePla Buy
Deutsche Bank AG
27.10.25
PVA TePla Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25
PVA TePla Buy
Jefferies & Company Inc.
23.10.25
PVA TePla Buy
Deutsche Bank AG
