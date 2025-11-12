PVA TePla Aktie

22,82EUR -0,04EUR -0,17%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

12.11.2025 07:59:48

PVA TePla Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die im Oktober veröffentlichten Eckdaten des Zulieferers für die Halbleiterbranche, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Solide sei die Auftragslage, die Bestellungen hätten sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt. Die Unsicherheiten im internationalen Handel hätten die Gewinn- und Verlustrechnung belastet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,30 € 		Abst. Kursziel*:
46,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,14%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:59 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
PVA TePla AG 23,16 1,31% PVA TePla AG

