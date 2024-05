SDAX-Handel aktuell: SDAX fester

Für den SDAX geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent höher bei 15 054,66 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 122,424 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,315 Prozent auf 14 839,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 885,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 839,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 058,23 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,839 Prozent nach. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wurde der SDAX mit 14 297,43 Punkten gehandelt. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 13 772,39 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 30.05.2023, bei 13 270,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,92 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,78 Prozent auf 22,70 EUR), KWS SAAT SE (+ 4,86 Prozent auf 60,40 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,24) Prozent auf 7,25 EUR), INDUS (+ 2,85 Prozent auf 27,05 EUR) und Dermapharm (+ 2,36 Prozent auf 36,85 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberger Druckmaschinen (-2,88 Prozent auf 1,15 EUR), SCHOTT Pharma (-1,61 Prozent auf 28,08 EUR), Vitesco Technologies (-0,82 Prozent auf 66,65 EUR), Dürr (-0,76 Prozent auf 23,58 EUR) und ATOSS Software (-0,65 Prozent auf 230,50 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 448 197 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,250 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Die TRATON-Aktie hat mit 5,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Schaeffler-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

