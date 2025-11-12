adesso Aktie
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
|Auf Kurs
|
12.11.2025 11:41:39
adesso-Aktie dreht ins Plus: IT-Dienstleister zeigt vorsichtigen Optimismus für 2025
Der Umsatz dürfte daher im laufenden Jahr eher am oberen Ende der unveränderten Prognosespanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro landen. Davon sollen 105 bis 125 Millionen Euro als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben.
In den ersten neun Monaten erzielte der Konzern ein Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 17 Prozent auf 77,9 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb mit 6,2 Millionen Euro sogar eineinhalbmal so viel hängen wir vor einem Jahr.
Experte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies schrieb in einer ersten Reaktion von durchwachsenen Resultaten. Beim Umsatz sei es besser gelaufen, beim operativen Ergebnis aber schlechter, als er es zuvor erwartet habe.
Anleger an der Börse reagierten zunächst negativ. Mittlerweile haben die Titel jedoch ins Plus gedreht. Im XETRA-Handel steigen adesso-Papiere am Mittwoch zwischenzeitlich um 1,18 Prozent auf 92,30 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)
