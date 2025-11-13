adesso Aktie

93,30EUR -1,20EUR -1,27%
adesso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 10:14:32

adesso SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 160 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe solide abgeschnitten und sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, schreib Marc-Rene Tonn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Das niedrigere Ziel reflektiere die etwas vorsichtigeren Umsatz- und Gewinnschätzungen des Analysehauses. Damit trug der Experte dem weiterhin schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfeld und den weniger dynamischen Wachstumsaussichten für den öffentlichen Sektor Rechnung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adesso SE Buy
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92,50 € 		Abst. Kursziel*:
62,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,77%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adesso SEmehr Nachrichten