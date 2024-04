SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am dritten Tag der Woche.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 14 168,72 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 118,235 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 168,62 Zählern und damit 0,097 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 154,96 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 14 061,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 168,72 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,967 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 857,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, lag der SDAX noch bei 13 440,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 125,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,51 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 14 441,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Befesa (+ 6,93 Prozent auf 33,62 EUR), GFT SE (+ 6,33 Prozent auf 28,55 EUR), Mutares (+ 4,96 Prozent auf 39,15 EUR), CANCOM SE (+ 4,60 Prozent auf 29,10 EUR) und Hypoport SE (+ 2,32 Prozent auf 229,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil AUTO1 (-3,12 Prozent auf 4,17 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,07 Prozent auf 13,56 EUR), STRATEC SE (-3,05 Prozent auf 36,50 EUR), GRENKE (-2,13 Prozent auf 23,00 EUR) und SCHOTT Pharma (-2,09 Prozent auf 39,32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 329 265 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 16,670 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Mit 7,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

