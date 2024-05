SDAX-Papier Amadeus FiRe-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Amadeus FiRe Aktionären eine Freude

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende schüttet Amadeus FiRe aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel Amadeus FiRe am 15.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 5,00 EUR. Damit wurde die Amadeus FiRe-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 11,11 Prozent erhöht.

Amadeus FiRe-Auszahlungsrendite

Zum XETRA-Schluss notierte die Amadeus FiRe-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 113,20 EUR. Am 16.05.2024 wird der Amadeus FiRe-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Amadeus FiRe-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Amadeus FiRe-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Das Amadeus FiRe-Papier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 4,07 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,89 Prozent.

Gegenüberstellung von Amadeus FiRe-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Amadeus FiRe via XETRA 24,33 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -17,89 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Amadeus FiRe-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Amadeus FiRe

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 5,50 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,86 Prozent hinzugewinnen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Amadeus FiRe

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Amadeus FiRe beträgt aktuell 614,921 Mio. EUR. Dividenden-Aktie Amadeus FiRe verfügt über ein KGV von aktuell 17,26. 2023 setzte Amadeus FiRe 442,360 Mio. EUR um und erzielte ein EPS von 7,12 EUR.

Redaktion finanzen.at