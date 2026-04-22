SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
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22.04.2026 20:07:13
SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge
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SFS Group Schweiz AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group haben an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Stimmberechtigten genehmigten unter anderem die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie.
Medien & Newsroom
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFS Group Schweiz AG
|Rosenbergsaustrasse 8
|9435 Heerbrugg
|Schweiz
|Telefon:
|+41717275151
|E-Mail:
|corporate.communications@sfs.com
|Internet:
|www.sfs.com
|ISIN:
|CH0239229302
|Valorennummer:
|23922930
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2313410
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2313410 22.04.2026 CET/CEST
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