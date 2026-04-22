SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge



22.04.2026 / 20:07 CET/CEST



Die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group haben an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Stimmberechtigten genehmigten unter anderem die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung Freundliche Grüsse



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