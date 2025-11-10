SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
10.11.2025 23:45:03
Shell drops two North Sea wind projects in fossil fuel shift
BRITISH oil and gas giant Shell said on Monday that it was ending its participation in two offshore wind projects in the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!