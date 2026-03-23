Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.03.2026 17:15:00
Should Tesla Be Worried About Ford?
In many ways, the comparison between Ford Motor Company (NYSE: F) and Tesla (NASDAQ: TSLA) is emblematic of the challenges and opportunities in the automotive sector. The nature of their rivalry has changed over the years and is now gearing up for what could be a climactic battle that will change the face of the industry forever.There's been no end of discussion about Tesla's electric vehicle (EV) deliveries and automotive revenue declining over the last couple of years, and much has been made of the growing competition in the EV space from rivals, including Ford.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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