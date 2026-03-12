Tesla Aktie

352,00EUR -0,10EUR -0,03%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

12.03.2026 07:31:41

Tesla Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der KI-Agent "Digital Optimus" sei Teil eines KI-Milliardenprojekts mit xAI, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 407,82 		Abst. Kursziel*:
-11,73%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 407,82 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,73%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

