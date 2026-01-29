Tesla Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Die hohen Zukunftsinvestitionen des E-Auto- und Roboterherstellers belasteten kurzfristig, ebneten aber den Weg in die Zukunft, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie hält er allerdings sowohl historisch als auch im Branchenvergleich für sehr hoch bewertet./rob/ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Verkaufen
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
$ 431,46 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
$ 431,46 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

