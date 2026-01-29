Tesla Aktie
|366,00EUR
|3,45EUR
|0,95%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Die hohen Zukunftsinvestitionen des E-Auto- und Roboterherstellers belasteten kurzfristig, ebneten aber den Weg in die Zukunft, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie hält er allerdings sowohl historisch als auch im Branchenvergleich für sehr hoch bewertet./rob/ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Verkaufen
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 431,46
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 431,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|13:56
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|13:46
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13:56
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|13:46
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|13:46
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
