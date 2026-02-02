NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Anlegerfragen nach dem Quartalsbericht ein. Besonders im Fokus stünden die Ambitionen im Bereich Humanoide Roboter./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST



