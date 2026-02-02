Tesla Aktie

352,85EUR -10,65EUR -2,93%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

02.02.2026 12:49:55

Tesla Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Anlegerfragen nach dem Quartalsbericht ein. Besonders im Fokus stünden die Ambitionen im Bereich Humanoide Roboter./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 430,41 		Abst. Kursziel*:
16,17%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 430,41 		Abst. Kursziel aktuell:
16,17%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

