LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla angesichts von Chip-Fertigungsplänen des Konzernchefs Elon Musk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Ankündigung eines großen Fertigungsprojekts unter dem Decknamen "Terafab" untermauern laut Analyst Dan Levy seine Annahme, dass Chips die wahre Säule für Teslas Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus seien. Dies schrieb er einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er gab aber zu, das schiere Ausmaß der Ziele bislang nicht erfasst zu haben./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:40 / GMT



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