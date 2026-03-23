Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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23.03.2026 12:05:49

Tesla Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla angesichts von Chip-Fertigungsplänen des Konzernchefs Elon Musk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Ankündigung eines großen Fertigungsprojekts unter dem Decknamen "Terafab" untermauern laut Analyst Dan Levy seine Annahme, dass Chips die wahre Säule für Teslas Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus seien. Dies schrieb er einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er gab aber zu, das schiere Ausmaß der Ziele bislang nicht erfasst zu haben./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 367,96 		Abst. Kursziel*:
-2,16%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 367,96 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,16%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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