Tesla Aktie
|343,85EUR
|5,95EUR
|1,76%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Herstellerpool für CO2-Emissionen rund um Tesla umfasse 2026 drei Mitglieder weniger als im Vorjahr, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Dabei schließen sich Autokonzerne zusammen, um gemeinsam die Emissionsrichtlinien der EU zu erfüllen. Bis Anfang Dezember könnten allerdings noch weitere Hersteller hinzustoßen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 392,43
|
Abst. Kursziel*:
-8,26%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 392,43
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,26%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
03.03.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.03.26
|SpaceX lines up Starship launch next year as Elon Musk targets $1.5tn IPO (Financial Times)
|
02.03.26
|SpaceX lines up Starship launch next year as Elon Musk targets $1.5tn IPO (Financial Times)
|
02.03.26
|Betriebsratswahl bei Tesla - Streit mit IG Metall (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Machtkampf um Tesla-Aktie: Großinvestoren vs. Privatanleger (finanzen.at)
|
27.02.26
|Tesla prüft Produktion von Cybercab und Optimus in Europa - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
27.02.26
|The SpaceX ETF is in trouble (Financial Times)
|
27.02.26
|The SpaceX ETF is in trouble (Financial Times)