LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Das Geschäft des Konzerns mit Stromspeicherung werde von Investoren vernachlässigt, habe aber erhebliches Wachstumspotenzial bewiesen, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Kurzfristig könnten Kapazitätsengpässe das Wachstum bremsen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT



