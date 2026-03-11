Tesla Aktie

345,30EUR 1,10EUR 0,32%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

11.03.2026 10:37:46

Tesla Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Das Geschäft des Konzerns mit Stromspeicherung werde von Investoren vernachlässigt, habe aber erhebliches Wachstumspotenzial bewiesen, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Kurzfristig könnten Kapazitätsengpässe das Wachstum bremsen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 399,23 		Abst. Kursziel*:
-9,83%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 399,24 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,83%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

