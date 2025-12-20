Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
20.12.2025 21:03:00
Should You Buy Amazon Stock in 2026?
Did you know that Amazon (NASDAQ: AMZN) has actually underperformed the stock market indexes over the last five years? In that time frame, the S&P 500 index is up 98%, while Amazon's share price has risen by only 40%.While that's not a terrible outcome, this is an unexpected development for one of the investing world's beloved technology stocks, which led the pack in both cloud computing and e-commerce in North America.However, Amazon's underlying business still appears to be performing well. Does that make the stock undervalued and a buy for your portfolio in 2026?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
