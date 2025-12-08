Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

08.12.2025 09:13:00

Should You Buy Nvidia Stock Hand Over Fist Before the End of 2025? Here's What History Suggests.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) appears to be about to do it again. The chipmaker has delivered big gains in all but two years since 2014. Its shares are up more than 35% year-to-date, with only three and a half weeks remaining in 2025.Should you buy Nvidia stock hand over fist before the end of the year? Here's what history suggests.Stocks, in general, tend to perform well near the end of the year. December ranks as the third-best month for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) since 1950. Only April and November have higher historical average returns. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
