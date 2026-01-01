Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
01.01.2026 18:37:00
Should You Buy Pfizer While It's Under $30?
Trading at a bit under $25 apiece, Pfizer's (NYSE: PFE) shares appear tentatively cheap. However, the pharmaceutical giant reached these levels because it has faced significant headwinds, resulting in a poor stock market performance over the past three years.Yet, what is the outlook for the struggling giant from here? Is Pfizer worth investing in at current levels?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten
|
30.12.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.12.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
16.12.25
|Pfizer-Aktie fällt: Weniger Gewinn voraus - Covid-Umsatz im Rückwärtsgang (dpa-AFX)
|
16.12.25