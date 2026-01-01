Pfizer Aktie

Pfizer

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

01.01.2026 18:37:00

Should You Buy Pfizer While It's Under $30?

Trading at a bit under $25 apiece, Pfizer's (NYSE: PFE) shares appear tentatively cheap. However, the pharmaceutical giant reached these levels because it has faced significant headwinds, resulting in a poor stock market performance over the past three years.Yet, what is the outlook for the struggling giant from here? Is Pfizer worth investing in at current levels?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
