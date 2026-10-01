Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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01.10.2026 10:30:00
Should You Forget Chevron and Buy This Uranium Stock Instead?
Chevron (NYSE: CVX) stock has been outstanding this year and is currently trading near all-time highs. The stock is up more than 36% year to date. The concern is that most of the good news may already be baked into Chevron's price.
For investors searching for energy exposure with more room to grow, you may want to consider Cameco (NYSE: CCJ) instead.
Cameco is one of the world's biggest uranium producers. While the second-quarter earnings were a mixed bag, the company maintained its 2026 production guidance and has a near-term growth catalyst in a co-owned reactor maker, Westinghouse.
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Nachrichten zu Chevron Corp.
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18:01
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
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29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
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28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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28.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start (finanzen.at)
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25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|184,36
|1,76%
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