WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

07.01.2026 23:24:00

Should You Forget Tesla and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Instead?

It's now official: Tesla (NASDAQ: TSLA) has lost its crown as the world's largest electric vehicle (EV) maker. That distinction now belongs to Chinese automotive company BYD. Even though Tesla's share price is down on the news, it's still trading above $425/share, very close to its all-time high.Should you buy shares of the former top EV maker on the dip? Or would you be better off putting your money into three artificial intelligence (AI) stocks instead?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
