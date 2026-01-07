Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.01.2026 23:24:00
Should You Forget Tesla and Buy 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Instead?
It's now official: Tesla (NASDAQ: TSLA) has lost its crown as the world's largest electric vehicle (EV) maker. That distinction now belongs to Chinese automotive company BYD. Even though Tesla's share price is down on the news, it's still trading above $425/share, very close to its all-time high.Should you buy shares of the former top EV maker on the dip? Or would you be better off putting your money into three artificial intelligence (AI) stocks instead?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
11:01
|VW-Konzern 2025 klar vorne bei Elektroautos in Deutschland - Tesla verliert deutlich - Aktien im Blick (dpa-AFX)
|
07:05
|Skoda verdoppelt Marktanteil - Tesla ist Verlierer des Jahres (Spiegel Online)
|
08.01.26
|Tesla-Aktie als Favorit im Robotaxi-Sektor: New Street Research sieht deutliches Aufwärtspotenzial (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Tesla-Aktie verliert deutlich: UBS hält an Verkaufsempfehlung fest (dpa-AFX)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)