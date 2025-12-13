Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Bonitätsbewertung
13.12.2025 08:42:00
Siemens Healthineers-Aktie: Moody's vergibt Investmentgrade-Rating "A3"
Der Ausblick ist stabil. Die Analysten verweisen auf die führende Position des Unternehmens in den Geschäftsfeldern Bildgebung, Präzisiontherapie und Labordiagnostik, die breite geographische Aufstellung und die große Basis von installierten Geräten.
Risiken für das Rating stellten unter anderem die Anfälligkeit durch Zölle, die die Profitabilität belasten könnten, und der jüngste Preisdruck in China dar. Der stabile Ausblick basiere auf der Erwartung, dass der Konzern sein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im mittleren einstelligen Bereich fortsetzt und solide Margen und einen soliden Cashflow beibehält.
Der Konzern selbst sieht die Einstufung als einen bedeutenden Schritt in den Vorbereitungen zur finanziellen Unabhängigkeit vom Mehrheitsaktionär Siemens. Dieser hatte im November angekündigt, Siemens Healthineers entkonsolidieren zu wollen und seine Beteiligung auf einen Minderheitsanteil zu reduzieren.
Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Siemens AG
