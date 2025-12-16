Siemens Healthineers Aktie

44,09EUR -0,10EUR -0,23%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

16.12.2025 20:28:49

Siemens Healthineers Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers mit "Outperform" und einem Kursziel von 52,90 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Siemens Healthineers dürfte den kommenden 12 Monaten weiter in den Bereichen Bildgebung und Präzisionstherapie solide wachsen. Unterstützung komme unter anderem durch die starke Auftragslage./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
52,90 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
44,39 € 		Abst. Kursziel*:
19,17%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

