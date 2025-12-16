Siemens Healthineers Aktie
|44,09EUR
|-0,10EUR
|-0,23%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers mit "Outperform" und einem Kursziel von 52,90 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Siemens Healthineers dürfte den kommenden 12 Monaten weiter in den Bereichen Bildgebung und Präzisionstherapie solide wachsen. Unterstützung komme unter anderem durch die starke Auftragslage./ck/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
52,90 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
44,39 €
|
Abst. Kursziel*:
19,17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
