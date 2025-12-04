Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Abstufung
|
04.12.2025 11:00:00
Siemens Healthineers-Aktie verliert: Deutsche Bank Research reduziert Kursziel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 57 auf 46 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Strategie des Mutterkonzerns Siemens, den Anteil am Medizintechnikkonzern abzubauen, dürfte zunächst einmal eine Outperformance verhindern, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die Umsetzung werde auch einige Zeit dauern.
Die Siemens Healthineers-Aktie verliert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,28 Prozent auf 41,79 Euro.
/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: testing / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten
|
10:03
|DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:30
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:30
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
09:24
|Analyse: Hold-Abstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Siemens Healthineers-Aktie-[Analyse]: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen
|08:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|41,93
|-1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX auf Richtungssuche -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich unentschlossen. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.