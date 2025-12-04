Siemens Healthineers Aktie

Abstufung 04.12.2025 11:00:00

Siemens Healthineers-Aktie verliert: Deutsche Bank Research reduziert Kursziel

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers gesenkt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 57 auf 46 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Strategie des Mutterkonzerns Siemens, den Anteil am Medizintechnikkonzern abzubauen, dürfte zunächst einmal eine Outperformance verhindern, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die Umsetzung werde auch einige Zeit dauern.

Die Siemens Healthineers-Aktie verliert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,28 Prozent auf 41,79 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

