Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Klimafreundlich
|
16.12.2025 10:04:43
Siemens-Aktie trotzdem im Minus: Batteriezug-Auftrag aus dem nörlichen Westfalen
Besteller der Mireo Plus B-Batteriezüge ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Beteiligten heißt. Finanziert wird die Flotte über ein Leasingmodell von Rock Rail, deren Muttergesellschaft in Großbritannien sitzt.
Ab Dezember 2029 sollen die Züge zum Einsatz kommen. Es handele sich um die bislang zweitgrößte Batteriezug-Flotte in Deutschland, heißt es in der Mitteilung weiter.Die Siemens-Aktie fällt zeitweise um 0,73 Prozent auf 237,40 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
08.12.25
|Aktien von Siemens, Siemens Healthineers und Rheinmetall schlagen unterschiedliche Richtungen ein: Zusammenarbeit verkündet (Dow Jones)
|
13.11.25
|Siemens-Aktie trotzdem in Rot: Verdopplung des Digitalgeschäfts mittelfristig geplant (finanzen.at)
|
13.11.25
|Siemens-Aktie fester: Siemens strebt Entkonsolidierung von Healthineers an (finanzen.at)
|
12.11.25
|Ausblick: Siemens informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.11.25
|Siemens Energy im Fokus: Geschichte, Zukunft und Rolle in der Energiewende (finanzen.at)
|
10.11.25
|Siemens-Aktie fester: Offenbar direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil möglich (finanzen.at)
|
05.11.25
|Siemens Healthineers-Aktie tiefrot: Sinkender Jahresgewinn erwartet (finanzen.at)
|
30.10.25
|Siemens-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen (Dow Jones)
Analysen zu Siemens AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG (spons. ADRs)
|116,00
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.