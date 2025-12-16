Siemens Aktie

WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

Klimafreundlich 16.12.2025 10:04:43

Siemens-Aktie trotzdem im Minus: Batteriezug-Auftrag aus dem nörlichen Westfalen

Siemens-Aktie trotzdem im Minus: Batteriezug-Auftrag aus dem nörlichen Westfalen

Siemens Mobility wird für den Bahnbetrieb im nördlichen Westfalen 61 klimafreundliche Batteriezüge liefern, die auf Strecken eingesetzt werden sollen, wo einzelne Abschnitte keine Oberleitung haben.

Besteller der Mireo Plus B-Batteriezüge ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Beteiligten heißt. Finanziert wird die Flotte über ein Leasingmodell von Rock Rail, deren Muttergesellschaft in Großbritannien sitzt.

Ab Dezember 2029 sollen die Züge zum Einsatz kommen. Es handele sich um die bislang zweitgrößte Batteriezug-Flotte in Deutschland, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Siemens-Aktie fällt zeitweise um 0,73 Prozent auf 237,40 Euro.

DOW JONES

Siemens-Aktie trotzdem in Rot: Verdopplung des Digitalgeschäfts mittelfristig geplant

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

