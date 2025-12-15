Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Bonitätsbewertung
|
15.12.2025 13:03:00
Siemens Healthineers-Aktie fester: Moody's vergibt Investmentgrade-Rating "A3"
Der Ausblick ist stabil. Die Analysten verweisen auf die führende Position des Unternehmens in den Geschäftsfeldern Bildgebung, Präzisiontherapie und Labordiagnostik, die breite geographische Aufstellung und die große Basis von installierten Geräten.
Risiken für das Rating stellten unter anderem die Anfälligkeit durch Zölle, die die Profitabilität belasten könnten, und der jüngste Preisdruck in China dar. Der stabile Ausblick basiere auf der Erwartung, dass der Konzern sein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im mittleren einstelligen Bereich fortsetzt und solide Margen und einen soliden Cashflow beibehält.
Der Konzern selbst sieht die Einstufung als einen bedeutenden Schritt in den Vorbereitungen zur finanziellen Unabhängigkeit vom Mehrheitsaktionär Siemens. Dieser hatte im November angekündigt, Siemens Healthineers entkonsolidieren zu wollen und seine Beteiligung auf einen Minderheitsanteil zu reduzieren.Zeitweise gewinnt die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Haupthandel 1,07 Prozent auf 44,50 Euro.
DJG/mgo/gos
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: testing / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
08.12.25
|Aktien von Siemens, Siemens Healthineers und Rheinmetall schlagen unterschiedliche Richtungen ein: Zusammenarbeit verkündet (Dow Jones)
|
13.11.25
|Siemens-Aktie trotzdem in Rot: Verdopplung des Digitalgeschäfts mittelfristig geplant (finanzen.at)
|
13.11.25
|Siemens-Aktie fester: Siemens strebt Entkonsolidierung von Healthineers an (finanzen.at)
|
12.11.25
|Ausblick: Siemens informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.11.25
|Siemens Energy im Fokus: Geschichte, Zukunft und Rolle in der Energiewende (finanzen.at)
|
10.11.25
|Siemens-Aktie fester: Offenbar direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil möglich (finanzen.at)
|
05.11.25
|Siemens Healthineers-Aktie tiefrot: Sinkender Jahresgewinn erwartet (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|238,45
|0,42%
|Siemens AG (spons. ADRs)
|117,00
|0,00%
|Siemens Healthineers AG
|44,46
|1,28%