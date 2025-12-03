Siemens Healthineers Aktie

42,53EUR -0,10EUR -0,23%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

03.12.2025 12:25:44

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe die derzeit laufende Verbesserung der Artis-Systeme für die interventionelle Angiographie gestanden, schrieb David Adlington am Mittwoch. Diese umfasse alle drei Preiskategorien der Geräte, hinzu komme ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Angebot./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42,90 € 		Abst. Kursziel*:
42,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,03%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

