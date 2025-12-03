Siemens Healthineers Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe die derzeit laufende Verbesserung der Artis-Systeme für die interventionelle Angiographie gestanden, schrieb David Adlington am Mittwoch. Diese umfasse alle drei Preiskategorien der Geräte, hinzu komme ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Angebot./bek/ag
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
42,90 €
Abst. Kursziel*:
42,89%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
42,56 €
Abst. Kursziel aktuell:
44,03%
Analyst Name::
David Adlington
KGV*:
-
