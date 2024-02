SIX-Handel: SLI-Börsianer greifen zu

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Montag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,25 Prozent stärker bei 1 803,84 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 801,62 Zählern und damit 0,129 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 799,30 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 798,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 809,03 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der SLI 1 763,66 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Wert von 1 668,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 802,94 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,29 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 3,16 Prozent auf 444,00 CHF), Sandoz (+ 1,78 Prozent auf 29,10 CHF), Straumann (+ 1,64 Prozent auf 136,70 CHF), Nestlé (+ 1,26 Prozent auf 99,81 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,19 Prozent auf 289,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Roche (-1,79 Prozent auf 229,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,19 Prozent auf 37,32 CHF), Swatch (I) (-0,78 Prozent auf 197,20 CHF), Schindler (-0,74 Prozent auf 214,00 CHF) und Richemont (-0,62 Prozent auf 127,80 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 859 602 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,669 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent an der Spitze im Index.

