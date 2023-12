SIX-Handel: SLI zum Start im Plus

Der SLI knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 1,41 Prozent höher bei 1 797,56 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 1 794,05 Punkte an der Kurstafel, nach 1 772,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 797,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 792,50 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 2,93 Prozent. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wurde der SLI mit 1 698,02 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wurde der SLI auf 1 746,93 Punkte taxiert. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 14.12.2022, den Wert von 1 705,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 6,93 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. 1 599,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 10,56 Prozent auf 2,10 CHF), Straumann (+ 6,65 Prozent auf 132,25 CHF), Sika (+ 4,20 Prozent auf 263,20 CHF), VAT (+ 3,64 Prozent auf 418,80 CHF) und Richemont (+ 3,31 Prozent auf 123,30 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Swiss Re (-1,78 Prozent auf 98,66 CHF), Zurich Insurance (-0,24 Prozent auf 452,60 CHF), Swisscom (+ 0,20 Prozent auf 510,80 CHF), Novartis (+ 0,27 Prozent auf 86,94 CHF) und Givaudan (+ 0,58 Prozent auf 3 489,00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 722 869 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 269,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,95 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at