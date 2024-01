SIX-Handel SMI schwächelt zum Start

Der SMI gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,02 Prozent auf 11 114,87 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,283 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,880 Prozent auf 11 130,83 Punkte an der Kurstafel, nach 11 229,65 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 130,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 103,85 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 11 191,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 814,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 401,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,496 Prozent nach unten. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 309,94 Punkten. Bei 11 103,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Geberit (+ 1,12 Prozent auf 522,00 CHF), Sonova (-0,11 Prozent auf 276,20 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 511,00 CHF), Nestlé (-0,58 Prozent auf 97,82 CHF) und Novartis (-0,58 Prozent auf 92,26 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Life (-2,30 Prozent auf 585,00 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 106,00 CHF), Alcon (-1,83 Prozent auf 66,58 CHF), Sika (-1,76 Prozent auf 235,00 CHF) und Partners Group (-1,58 Prozent auf 1 087,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 218 265 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 268,361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,82 erwartet. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at