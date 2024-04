SIX-Handel SMI verbucht zum Handelsstart Abschläge

SMI-Handel am Morgen.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,54 Prozent leichter bei 11 309,49 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,241 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,245 Prozent auf 11 342,83 Punkte an der Kurstafel, nach 11 370,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 345,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 303,54 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,036 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 11 637,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, stand der SMI noch bei 11 209,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, stand der SMI bei 11 513,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,62 Prozent auf 90,56 CHF), UBS (+ 0,56 Prozent auf 25,16 CHF), Zurich Insurance (+ 0,16 Prozent auf 447,00 CHF), Sika (+ 0,00 Prozent auf 259,50 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 510,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-4,11 Prozent auf 90,12 CHF), Sonova (-0,78 Prozent auf 253,20 CHF), Givaudan (-0,55 Prozent auf 3 985,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 239,50 CHF) und Logitech (-0,50 Prozent auf 71,88 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 910 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 252,038 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,57 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at